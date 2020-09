Aktuelle Corona-Zahlen 7-Tage-Inzidenz in Landshut bleibt weiter über 50

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert in der Stadt Landshut geht langsam zurück, bleibt aber über der 50-Fälle-Marke. Foto: 123rf.com

Die Stadt Landshut hat am heutigen Mittwoch die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht: So liegt die 7-Tage-Inzidenz weiter über der 50-Fälle-Marke, die Lage in den Krankenhäusern ist aber nach wie vor ruhig und entspannt.