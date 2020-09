Nur solange der Vorrat reicht Landshut-Maske und Landshut-Tuch ab sofort erhältlich

In der Corona-Pandemie gibt‘s jetzt Masken und Schals in Landshut-Optik

Landshut. Für alle Landshut-Freunde bietet das Amt für Wirtschaft, Marketing und Tourismus ab sofort eine Mund-Nasen-Maske und ein Tuch/Schal mit dem Logo der Stadt Landshut. Das Tuch wärmt und schmückt in der kommenden Herbst- und Wintersaison den Hals und eignet sich nicht nur als Stirnband oder Beanie, sondern auch als Mundschutz. Beide Ausführungen sind in zwei Farben erhältlich, kosten jeweils7,95 Euro und können – solange der Vorrat reicht – in der Tourist-Info zu den üblichen Öffnungszeiten käuflich erworben werden.