Hilfe, meine Schlange ist weg Boa durch Dachfenster aus Landshuter Wohnung entwischt

Einen exotischen Ausreißer sucht derzeit die Landshuter Polizei

Landshut. Um das Terrarium zu reinigen, legte ein 50-Jähriger am Samstagnachmittag (29. August) in seiner Wohnung am Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz in Landshut eine Boa (ca. 1,30 m lang, braun gemustert) auf einen Stuhl. Nach einiger Zeit stellte er fest, dass sich die Schlange nicht mehr auf dem Stuhl und auch nicht mehr in der Wohnung befand. Offenbar entkam die Boa durch ein gekipptes Dachfenster. Wer die Schlange entdeckt, nimmt bitte mit der Polizeiinspektion Landshut unter Telefon 0871/9252-0 Kontakt auf.