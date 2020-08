Noch mehr Fälle in der Region Landshut Weitere Reiserückkehrer mit Corona infiziert

Weitere Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Landshut!

Landshut. Weitere Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Landshut: Aktuell sind 22 positiv getestete Personen in der Region Landshut registriert. „Das Gros bilden hier erneut Reiserückkehrer, die zuvor ihren Urlaub in Kroatien, Kosovo oder Italien verbracht haben und sich freiwillig auf eine Infektion testen haben lassen“, so eine Sprecherin des Landratsamts Landshut. Die Betroffenen würden bislang keine Symptome zeigen.

„Unabhängig davon werden immer wieder einzelne Infektionen festgestellt, die nicht im Zusammenhang mit Reisen stehen. So beispielsweise bei einer symptomatischen Person aus Bruckberg oder einem Mann aus dem Stadtgebiet, in dessen Verwandtschaft Indexfälle bekannt sind“, heißt es vom Landratsamt.

Erfreulich: Bei den zwischenzeitlich durchgeführten Reihentestungen in den landwirtschaftlichen Betrieben, die Erntehelfer beschäftigen, wurden keine Infektionen mit SARS-CoV2 festgestellt.

Weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau verbleibt die Zahl an Corona-Verdachtsfällen in den regionalen Kliniken, nach Aussage der Häuser sei es die „absolute Ausnahme“, wenn sich ein Verdachtsfall dann tatsächlich bestätigt. Ein infizierter Mann mittleren Alters aus dem südlichen Landkreis Landshut befindet sich derzeit in intensivmedizinischer Betreuung. Eine betroffene Bürgerin der Stadt Landshut, bereits in höherem Alter, musste kurze Zeit intensivmedizinisch betreut werden, konnte aber mittlerweile auf die Normalstation verlegt werden, wo sich auch ihr corona-positiver Partner befindet.

Die Zahl der Indexfälle, also die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie, ist in der Region Landshut auf 1.059 angestiegen bei mittlerweile weit über 3.100 Kontaktpersonen. 997 Personen gelten bereits als genesen und konnten die häusliche Quarantäne verlassen. 40 Infizierte sind verstorben, ein Zusammenhang mit Covid19 ist hier möglich (Stand: 19. August).