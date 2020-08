Blackout am Donnerstagvormittag Stromversorgung in Landshut ist wieder hergestellt

Landshuter Stadtteile waren von einem Stromausfall betroffen. Inzwischen ist die Stromversorgung wieder hergestellt.

Landshut. Stromausfall am späten Donnerstagvormittag (20. August) in Landshut. Nach Informationen der Stadtwerke waren Teile der Wolfgangsiedlung sowie die Münchnerau betroffen. „Grund ist eine Mittelspannungsstörung“, so eine Sprecherin der Stadtwerke. Die Störung konnte behoben werden. „Die Stromversorgung ist wieder hergestellt“, so die Sprecherin um 12 Uhr.