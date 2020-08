Weiterer Betrieb ist betroffen Noch mehr Corona-Infizierte in Mamming

Die Zahl der Corona-Infizierten in Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau) hat weiter zugenommen.

Mamming. Die Corona-Situation in Mamming hat sich weiter verschärft: Auf dem Gemüsehof, auf dem in der letzten Woche zunächst 178 Erntehelfer positiv getestet worden waren (das Wochenblatt berichtete), sind 52 weitere Saisonarbeitskräfte infiziert. Die Gesamtzahl in dem Betrieb stieg somit auf 232 Personen.

Nach dem Massenausbruch sind sämtliche Saisonarbeitskräfte im Landkreis Dingolfing-Landau getestet worden. Dabei stellte sich heraus, dass ein weiterer Betrieb in Mamming schwer von Corona heimgesucht wurde. Wie das Landratsamt bekannt gab, hat sich dort die Zahl der infizierten Mitarbeiter im Lauf des Wochenendes auf 43 erhöht. Sie alle und auch deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. „Aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Mamminger Betriebe gab es offenbar Kontakte zwischen den Saisonarbeitskräften, die zu einer Übertragung des Virus geführt haben“, vermutet Dingolfing-Landaus Landrat Werner Bumeder.

Allerdings gibt es auch positive Nachrichten für den Landkreis, denn bei den Reihentests stellte sich heraus: Insgesamt 24 Betriebe mit knapp 4.000 Mitarbeitern und auch die jeweiligen Landwirtsfamilien sind Corona-negativ.

„Ich bin froh, dass sich bei so vielen Betrieben das Hygienekonzept bewährt hat und diese Betriebe Corona-frei sind“, sagte Landrat Werner Bumeder bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Erfreulich sei darüber hinaus, dass das Virus offensichtlich nicht in die Bevölkerung getragen worden sei. Bis Sonntag haben sich über 5.000 Bürgerinnen und Bürger freiwillig testen lassen. Bislang ergab sich hier kein einziger positiver Befund. „Das ist für uns ebenfalls eine sehr gute Nachricht“, so der Landrat.

Inzwischen sind im Landkreis vier Corona-Teststationen (Mamming, Dingolfing, Landau, Frontenhausen) in Betrieb. Alle Landkreis-Bürger können sich zu den einheitlichen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr) testen lassen.