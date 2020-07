Neue Zahlen vom Sonntag Erster Corona-Fall in der JVA Landshut

Vor allem erneute umfangreiche Testungen durch Mitarbeiter des Gesundheitsamts am Landratsamt Landshut haben erbracht, dass sich mindestens sechs weitere Personen in Stadt und Landkreis Landshut mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Landkreis Landshut. Es handelt sich dabei, so das Landratsamt Landshut am Sonntagabend, um vier weitere Asylbewerber in der Marktgemeinde Velden, einen in Dingolfing beschäftigten Werksarbeiter aus Vilsbiburg sowie um einen Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Landshut. Die Zahl der Personen, die sich seit Beginn des Infektionsgeschehens Anfang März mit dem Covid-19-Virus infiziert haben und in Stadt oder Landkreis Landshut ansässig sind, hat sich somit auf 978 erhöht (Stand: Sonntag, 12. Juli, 17 Uhr).

„Noch liegen nicht alle Testergebnisse der Untersuchungen vor, die Mitarbeiter des Gesundheitsamts in der vergangenen Woche in verschiedenen Teilen des Landkreises vorgenommen haben. Mit dem Abschluss der Meldung der Ergebnisse durch die Labors und die Auswertung der Untersuchungsergebnisse wird für Montagnachmittag gerechnet“, so die Meldung des Landratsamts.

Erfreulich für die Mitarbeiter des Landratsamts sei am Wochenende die hohe Zahl an negativen Proben – also der Nachweis, dass getestete Personen nicht infiziert worden sind – sowie die Tatsache, dass die Grundschule in der Marktgemeinde Velden in dieser Woche wieder den regulären Schulbetrieb aufnehmen könne. Wie berichtet, hat für zwei Klassen kein Unterricht stattgefunden. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, nachdem ein in der Kinderkrippe des Marktes Velden betreutes Kind positiv auf Corona getestet worden war. Seine zwei Geschwister, die in die beiden Grundschulklassen gehen, haben sich offenbar nicht infiziert. Die Familie stehe unter Quarantäne.