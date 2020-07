Farb-Spektakel am Kupfereck Landshut staunt über das goldene Haus

Bunte Geschmackssache: Das „goldene Haus“ am Kupfereck in Landshut wird sicher für heiße Diskussionen sorgen. Foto: Sobolewski

Franz Rebl jun. hat es wieder getan: Der Malermeister aus Landau, der bereits vor Jahren mit dem grünes Haus an der Luitpoldstraße in die Schlagzeilen geraten war, sorgt wieder für Gesprächsstoff in Landshut. Jetzt lässt er das neue Studentenwohnheim am Kupfereck in Gold erstrahlen!