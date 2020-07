Bewegendes Wiedersehen Unfallopfer sagte seinen Lebensrettern persönlich „Danke“

Ein bewegendes Wiedersehen gab es jetzt bei der Feuerwehr in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut).

Wörth/Isar. Ob Brände, Verkehrsunfälle, Naturkatastrophen – Feuerwehrleute sind oft die Retter in höchster Not. Sie tun ihren Job aus Überzeugung, mit Leidenschaft und mit dem festen Willen, in gefährlichen Situationen schnell und professionell zu helfen.

Ihren Einsatz empfinden die Feuerwehrmänner und -frauen stets als Selbstverständlichkeit. Was aber nicht bedeutet, dass sie sich über Lob und Dankbarkeit nicht freuen würden. Einen solch besonderen Moment, das emotionale Wiedersehen von Rettern und Gerettetem, haben Mitglieder der Feuerwehr Wörth an der Isar im Landkreis Landshut erlebt.

Rückblick: Im Februar ereignet sich bei Wörth ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Auf der Staatsstraße 2074 kollidieren in den frühen Morgenstunden zwei Autofahrer (22 und 31) frontal.

Am Unglücksort ist ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Der 31-Jährige aus dem Landkreis Landshut ist im Wrack eingeklemmt. „Die technische Rettung war damals sehr kompliziert und dauerte rund 50 Minuten“, erinnert sich Christian Endres, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wörth/Isar. Die Floriansjünger können an jenem schicksalhaften Morgen den Schwerverletzten aus den Trümmern seines Autos befreien. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert, überlebt den fürchterlichen Crash.

Er hat nicht vergessen, dass er sein Leben auch dem Einsatz der Feuerwehrleute zu verdanken hat. Am Mittwoch dieser Woche, fast exakt fünf Monate nach dem schlimmen Unfall, gibt es ein emotionales Wiedersehen. Gemeinsam mit seiner Familie kommt das Unfallopfer von damals auf der Feuerwache in Wörth vorbei. Mit einer handgeschriebenen Karte, ergreifenden Worten des Dankes und einer kleinen Spende, die er den Feuerwehrlern überreicht. Ein berührender Augenblick für alle Anwesenden. „Es ist sehr schön und auch ein kleines Wunder, dass du den harten Kampf gewonnen hast und rund fünf Monate nach dem schrecklichen Unfall hier vorbeikommst“, so Christian Endres. Zusammen lassen sie anschließend jenen dramatischen Tag im Februar Revue passieren, eine kleine Führung durch die Feuerwache gibt's obendrein.

Dass Unfallopfer persönlich "Danke" sagen – auch für die Feuerwehrleute ist es ein außergewöhnlicher Moment. Christian Endres bringt es für die gesamte Truppe auf den Punkt: „Wir bedanken uns für die tolle Wertschätzung!“ Dem Gast wünschte er zum Abschied weiterhin eine gute Genesung sowie viel Glück und Erfolg auf dem weiteren Lebensweg.