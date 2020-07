Am Montag Haftbefehl erlassen Betrunkener vergewaltigt 50-jährige Altdorferin

Eine Frau aus Altdorf wurde am Wochenende vergewaltigt. Foto: 123rf.com

Ein 41 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 50-jährige alte Frau in ihrer Wohnung in Altdorf vergewaltigt. Der Mann wurde noch in der Nacht verhaftet.