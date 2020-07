Der Verursacher ist flüchtig Rollerfahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Die Polizei fahndet noch nach dem flüchtigen Unfallfahrer. Foto: 123rf.com

Ein 53-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Landshut ist am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Er wurde am Freitagvormittag bei einem Unfall in Traunstein (Landkreis Traunreut) lebensgefährlich verletzt.