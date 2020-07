Elf neue Fälle am Sonntag Corona-Ausbruch in Ergoldinger Firma

Gut zwei Wochen hatte es keinen einzigen neuen Corona-Fall in Stadt und Landkreis Landshut gegeben. Nun ist die Pandemie wieder zurückgekehrt. Am Freitag hatte das Landratsamt vier Fälle vermeldet, am Sonntag sind nun elf neue positive Getestete hinzugekommen.

Landkreis Landshut. In Stadt und Landkreis Landshut gibt es mindestens elf neue Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus (Covid-19), meldet das Landrastamt Landshut am Sonntag: Alle elf Personen stehen im Zusammenhang mit den seit Donnerstagabend bekannten Infektionen in einer Belegschaft eines Unternehmens in Ergolding.

Wie berichtet, ist die gesamte Belegschaft der Firma am Freitag auf Covid-19-Infektionen getestet worden. Derzeit (Stand: Sonntagabend, 18 Uhr) liegen für rund zwei Drittel dieser Personen die Testergebnisse vor.

Mitarbeiter des Gesundheitsamts am Landratsamt Landshut haben nach Eintreffen der Ergebnisse am Sonntag unverzüglich damit begonnen, die Betroffenen zu informieren und möglichst viele Kontaktpersonen ausfindig zu machen.

Für die elf Betroffenen und ihre Angehörigen ist Quarantäne angeordnet worden. Die restlichen Testergebnisse werden am Montag, 6. Juli, erwartet.

Schwierig mache die Situation, dass die Betroffenen des Ergoldinger Betriebs – mit insgesamt rund 100 Mitarbeitern – aus Gemeinden im gesamten Landkreis kommen würden, so Landrat Peter Dreier (Freie Wähler), wie die PNP berichtet. Das mache die Nachverfolgung der Kontakte der Betroffenen in den letzten Tagen komplizierter. „Das Gesundheitsamt ist gerade dabei, alle diese Kontakte ausfindig zu machen“, so Dreier.

Am Freitag hatte das Landratsamt zunächst vier neue Corona-Fälle gemeldet. Unter diesen Fällen habe sich laut dem Landrat auch ein Schüler befunden, dessen Infektion nicht in Zusammenhang mit denen in der Ergoldinger Firma steht. Mit dem Leiter der betroffenen Schule wolle man am Montag weitere Maßnahmen abklären. „Die Fälle zeigen, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist“, so Dreier. Ab Dienstag sollen zudem alle Schlachthof-Mitarbeiter im Landkreis Landshut getestet werden.