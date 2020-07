Beim Gassi gehen Spaziergänger entdeckt Leiche in Weiher

Die Rottenburger Polizei musste am Freitag eine Leiche bergen. Foto: 123rf.com

Ein Spaziergänger hat am Freitagabend in Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut eine im Wasser treibende Leiche entdeckt. Jetzt ermittelt die Kripo.