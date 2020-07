Das Virus ist noch da Vier neue Corona-Fälle im Raum Landshut

In der Region Landshut sind vier neue Corona-Fälle gemeldet worden. Foto: 123rf.com

Nach rund einem halben Monat Stillstand bei neuen Infektionen mit dem Corona-Virus in der Region Landshut sind dem Gesundheitsamt am Landratsamt Landshut am Donnerstag und Freitag insgesamt vier neue Fälle von infizierten Personen gemeldet worden.