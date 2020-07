Die Beeren sind los Rentner Herbert – der Beeren-Flüsterer von Obersüßbach

Die Beeren sind los: Am Hartauerhof in Freyung beginnt am Montag, 6. Juli, offiziell die Pflück-Saison. Inhaber Herbert Schober hegt seine „süßen Früchtchen“ seit Jahren mit viel Liebe und Herzblut.

Obersüßbach. Vor sieben Jahren hat Herbert Schober sein Herz zum zweiten Mal verloren. Allerdings muss seine erste große Liebe – seine Gattin Katharina – keine Angst haben, dass der 68-Jährige abends nicht ins Haus kommt. Wobei... „Manchmal unterhält er sich länger mit seinen Beeren als mit mir“, schmunzelt Katharina Schober. „Ihr“ Herbert baut nämlich seit 2013 – als er in den Vorruhestand eingetreten ist – mit viel Hingabe Beerenfrüchte an.

Am meisten haben es ihm die Heidelbeeren (Blaubeeren) angetan, mit denen er damals auch angefangen hatte. Was der Blick über den halben Hektar Anbaufläche in Freyung (direkt am Radweg zwischen Obersüßbach und Obermünchen) eindrucksvoll zeigt. „Irgendetwas fängst nochmal an“, hatte sich Schober damals gedacht. „Da bin ich zufällig an einer Beeren-Plantage vorbeigekommen und neugierig geworden.“

Zwar waren Beerenfrüchte für den ehemaligen Landwirt, der sich früher um zwölf Kühe und Hopfen gekümmert hatte, komplettes Neuland. Aber Herbert Schober hatte Blut geleckt. „Die Beeren haben aufgrund der vielen Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und sekundären Pflanzenstoffe eine gesundheitliche Wirkung. Ich habe mir Tipps in Weihenstephan geholt oder auch bei einem Berater am Bodensee – und dann habe ich einfach angefangen.“ Mit 300 Mörteleimern aus dem Baumarkt und drei verschiedenen Heidelbeer-Sorten ging‘s los. Schober: „Im Jahr darauf habe ich erweitert und dann wieder Pflanzen dazugeholt und wieder neue Kübel geholt.“

Heute kümmert sich der „Beeren-Flüsterer von Obersüßbach“ um 3.000 Pflanzen in 3.000 Eimern, hat mittlerweile acht verschiedene Blaubeer-Sorten angebaut und darüber hinaus auch Himbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Brombeeren und Aronia-Früchte auf seinem Areal gepflanzt.

Da im Lauf der Jahre das Gießen der Pflanzen immer mehr zur Herkulesaufgabe geworden war, gibt‘s am Hartauerhof nun eine Bewässerungsanlage mit einem riesigen 30.000-Liter-Speicher. Schober grinst: „Früher habe ich täglich drei Stunden gegossen. Heute drehe ich das Wasser auf und bin in einer halben Stunde fertig.“

Dass die Früchte in Freyung dank Herbert Schober die idealen Bedingungen vorfinden, kann man seit wenigen Tagen eindrucksvoll bewundern: Die Beeren-Saison am Hartauerhof (Telefon 08708/219) beginnt offiziell am Montag, 6. Juli, – und ist dann täglich zum Selberpflücken geöffnet: Frisch. Rund. Gesund.