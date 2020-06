Drei Personen verletzt Schwerer Unfall in der Ortsdurchfahrt von Thann

Nach dem Crash kam ein Wagen auf der Seite zum Liegen. Foto: KM

Zu einem Unfall mit drei Verletzten ist es am Mittwochabend in der Ortsdurchfahrt von Thann bei Buch am Erlbach gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt.