Tragödie bei Schmatzhausen Motorradfahrer (47) stirbt bei schwerem Unfall

Ein 47-jähriger Biker überlebte den schweren Unfall am Montag bei Schmatzhausen nicht. Foto: 123rf.com

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmittag bei einem schweren Unfall in Hohenthanner Ortsteil Schmatzhausen ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet, dass der Mann aus Rottenburg an der Laaber wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte und stürzte.