Nach versuchtem Totschlag Polizei veröffentlicht Foto von Tatverdächtigem

Die Polizei hofft, den dritten Täter durch die Veröffentlichung von Fahndungsfotos ermitteln zu können. Foto: 123rf.com

Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Tatverdächtigen, der im Februar in Landshut an einer tätlichen Auseinandersetzung beteiligt war. Drei Männer schlugen damals auf ein Opfer, das schwer verletzt wurde, ein. In dem Fall wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.