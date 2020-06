Opfer ist ein 36-jähriger Mann Tödliche Messerstiche bei einer privaten Feier!

Ein tödliches Drama hat sich am Donnerstag bei einer privaten Feier in Dingolfing ereignet. Foto: 123rf.com

Ein 36 Jahre alter Mann ist bei einem Streit am Donnerstagabend in Dingolfing tödlich mit einem Messer verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Demnach war in den Streit ein anderes Paar involviert.