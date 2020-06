Die Bauarbeiten gehen voran Hofberg-Tunnel in Landshut ist wieder befahrbar

Rund eine Woche war der Josef-Deimer-Tunnel vollständig gesperrt, seit dem frühen Montagabend ist er wieder frei. Im Zuge der Sanierung der Wittstraße hatte das Staatliche Bauamt Landshut zuletzt den kompletten Kreuzungsbereich vorm Tunnelportal erneuert. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen.

Landshut. Ab sofort konzentriert sich die Maßnahme auf den Abschnitt beim Bernlochner. Dort wurde schon in den vergangenen Wochen unter anderem an der neuen Bushaltestelle gearbeitet. Diese Arbeiten werden jetzt verstärkt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es zu ihrer eigenen Sicherheit in dieser Engstelle von der Luitpoldbrücke bis zum Karstadt keine Querungsmöglichkeit über die Wittstraße.

Sie werden gebeten, die Unterführung an der Isar zu benutzen. Zeitgleich erneuern die Stadtwerke Landshut im Bereich des ehemaligen Gefängnisses die Wasserleitung. Die Stadtbusse fahren wieder laut regulärem Linien- und Fahrplan. Alle Interessierten informiert das Staatliche Bauamt unter www.stbala.bayern.de über den Fortschritt der Maßnahme.