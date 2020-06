Der Bausenat muss entscheiden Wann darf die Gretlmühle wieder öffnen?

Wann darf die Gretlmühle wieder genutzt werden? Foto: lw

Die Schwimmbäder dürfen wieder aufsperren, aber was ist zum Beispiel mit der beliebten Gretlmühle? Der Landshuter Bausenat muss in seiner nächsten Sitzung am 18. Juni entscheiden, wie es dort weitergeht.