Viel Arbeit für Gesundheitsamt Landshuter Lokal musste nach Corona-Fall zusperren

Seit Beginn der Erkrankungs-Welle Anfang März haben sich 950 Personen mit dem Virus SARS-CoV2 infiziert, die ihren Erstwohnsitz in Stadt oder Landkreis Landshut haben. In den vergangenen sieben Tagen sind elf neu infizierte Personen hinzugekommen.

Landkreis Landshut. Das Staatliche Gesundheitsamt Landshut hat unterdessen rund 2.800 Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt. Bei dem dynamischen Geschehen, das die Feststellung von Kontakten darstellt, kommen praktisch täglich weitere Kontaktpersonen hinzu. Die Nachverfolgung von Kontakten infizierter Personen nimmt weiter einen enormen Teil der Arbeit des Gesundheitsamts ein.

Die Regelung, dass bei Gaststätten-Besuchen Listen auszufüllen sind, damit man bei Corona-Fällen Kontaktpersonen leichter feststellen kann, ist in einem Fall am vergangenen Wochenende zum Tragen gekommen: In einem Lokal in Landshut ist am letzten Wochenende eine infizierte Person zu Gast gewesen. Die Gaststätte hat nach Bekanntwerden des Falls unverzüglich und freiwillig ihren Betrieb eingestellt, wie der Leiter des Gesundheitsamts Landshut, Privatdozent Dr. Heribert Stich, anerkennend betont. Für den Gastwirt sei das bedauerlich, umso höher sei seine verantwortungsvolle Handlungsweise zu würdigen.

Insgesamt 852 Betroffene aus der Region Landshut haben die Infektion bereits überstanden, eine Person mehr als am Dienstag bekannt. Bislang sind 37 Personen verstorben, bei denen ein Zusammenhang mit COVID19 möglich ist: Zu diesen Todesfällen ist seit einiger Zeit kein weiterer hinzugekommen. (Stand: 5. Juni, 11 Uhr).

In den Krankenhäusern der Region werden derzeit 18 Personen im Zusammenhang mit einer festgestellten oder möglichen Corona-Infektion behandelt. Zusätzlich werden zwei Patienten intensivmedizinisch betreut.