Sanierung der Residenz Das Dach der Landshuter Hofküche hängt in der Luft

Am vorigen Freitag wurde das Kupferdach der Hofküche für weitere Sanierungsarbeiten angehoben. Darunter wird das Gewölbe von oben sichtbar. Foto: Rolf Sturm

Sprichwörtlich in der Luft hängt derzeit das Dach der Hofküche der Stadtresidenz Landshut: Im Zuge der aktuellen Sanierungsmaßnahme wurde das Dach am vorigen Freitag, 29. Mai, für weitere Arbeiten mittels insgesamt 13 Seilzügen rund drei Meter in die Höhe gehoben und am Baugerüst abgehängt.