Bauarbeiten am Donnerstag Die B11-Brücke bei Viecht bekommt ihren Überbau

Am Donnerstag, 23. April, erhält die Brücke über die B 11 bei Viecht ihren Überbau. Foto: Staatliches Bauamt Landshut

Die Widerlager stehen schon länger, die Schalung für den Überbau wurde in den vergangenen Wochen angebracht, am Donnerstag, 23. April, ist es soweit: Dann wird an der Brücke über die B 11 bei Viecht der Überbau betoniert. Die positive Nachricht: Der Verkehr auf der B11 ist nicht beeinträchtigt.