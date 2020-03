Tolle Aktion in Zeiten der Corona-Krise Tankstelle verschenkt Kaffee an Polizei und Pflegekräfte

Tolle Aktion: Markus Garcia, Betreiber von drei Shell-Tankstellen im Raum Landshut, spendiert den Polizisten und Einsatzkräften „bis auf weiteres“ Gratis-Kaffee und -Tee. Foto: privat

Bei Markus Garcia und seinen Shell-Tankstellen in Altheim, Essenbach und Furth/Arth „ist zur Zeit überhaupt nichts los“, sagt der Inhaber. Die Auswirkungen der Corona-Krise spürt er gerade seit Samstag, als die Ausgangsbeschränkung in Bayern in Kraft getreten ist, knallhart. Und doch hat er eine tolle Aktion gestartet: Alle Rettungskräfte, Polizisten und Pflegekräfte des Krankenhauses erhalten bei den Shell-Stationen von Garcia ab sofort Gratis-Kaffee und -Tee.