Wachsamer Schutzengel in Vilsbiburg Baby stürzt drei Meter vom Balkon und wird nicht verletzt

Von einem fast unfassbaren Fall berichtet am Freitag die Vilsbiburger Polizei. Foto: Archiv

Unfassbares Glück hatte ein kleines Kind am Freitagnachmittag in Vilsbiburg. Das elf Monate alte Kleinkind stürzte vom Balkon drei Meter in die Tiefe. Allem Anschein nach blieb das kleine Mädchen unverletzt.