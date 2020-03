Wegen Ausbreitung des Coronavirus Die Landshuter Frühjahrsdult wird abgesagt!

Die Stadt Landshut schafft jetzt Klarheit – und hat die für Ende April/Anfang Mai geplante Frühjahrsdult abgesagt. Ob es vielleicht einen Ersatztermin geben kann, wird derzeit im Landshuter Rathaus geprüft.

Landshut. Die Stadt wird in ihrer Eigenschaft als Untere Gesundheitsbehörde auf Weisung des Gesundheitsamts Landshut die für den Zeitraum vom 24. April bis zum 3. Mai geplante Frühjahrsdult absagen. Diese Entscheidung hat Oberbürgermeister Alexander Putz am Donnerstagvormittag den Festwirten, Vertretern der Schausteller und Marktkaufleute sowie der Brauerei Wittmann in einer kurzfristig anberaumten Gesprächsrunde im Rathaus mitgeteilt.

Grund ist die voranschreitende Ausbreitung des Coronavirus. Von allen Beteiligten wurde die unerfreuliche Nachricht mit großem Verständnis aufgenommen.

Gleichzeitig wurde vereinbart, über einen Ersatztermin und damit eine „außerplanmäßige“ Dult im Juni nachzudenken. Darüber kann allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt und in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung hinsichtlich der Corona-Epidemie entschieden werden, wobei der Schutz der Bevölkerung weiterhin für alle Beteiligten oberste Priorität genießt