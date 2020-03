Köder im Garten versteckt Dogge Murphy sollte mit Rattengift umgebracht werden

Angst vor Tierhasser im Landkreis Landshut!

Wörth an der Isar. Dogge Murphy ist am Leben – weil sein Herrchen blitzschnell und richtig handelte.

Es ist Samstagnachmittag, als der 31-Jährige auf seinem Grundstück in Wörth an der Isar (landkreis Landshut) einen Köder entdeckt – Rattengift! Schlimmer noch: Der tödliche Happen, das ist unübersehbar, ist schon angeknabbert. Dem Hundebesitzer schießt sofort ein Gedanke durch den Kopf: Murphy!

Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Der Familienvater fährt mit dem 18 Monate alten Vierbeiner zum Tierarzt, der an diesem Tag Notdienst hat. Eine Spritze sorgt dafür, dass der Hund den gesamten Mageninhalt erbricht, bevor das Rattengift, das meist mit zeitlicher Verzögerung seine tödliche Wirkung entfaltet, im Körper größeren Schaden anrichten kann. Zudem wird ein Mittel zur Regulierung der Blutgerinnung verabreicht. Murphy ist gerettet.

Für seinen Halter ist klar: Es war ein gezielter Anschlag! Der Köder war nämlich in jenem abgetrennten Areal des Gartens ausgelegt, in dem Murphy jeden Tag herumtollt. „Des Weiteren war der Köder nicht einfach im Rasen gelegen, sondern schön im Eck versteckt, damit man ihn nicht gleich sieht“, erzählt der 31-Jährige. Noch am Tag zuvor war ihm nichts Verdächtiges aufgefallen. „Wir hatten Glück im Unglück, scheinbar hat unser Murphy nur wenig davon gefressen.“

Seit den dramatischen Ereignissen von Samstag ist die Angst groß, dass wieder etwas passieren könnte. Der 31-Jährige will weitere Tierbesitzer in Wörth, speziell die Nachbarn im Bereich der Schwaigstraße, vor möglichen Gefahren durch den unbekannten Tierhasser warnen. Er selbst will nun die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen: Dogge Murphy darf bis auf Weiteres nicht mehr allein in den Garten. Zudem denkt der Familienvater darüber nach, auf seinem kompletten Grundstück eine Videoüberwachung zu installieren.