Klassenerhalt für den EV Landshut Die DEL2 bricht die Saison vorzeitig ab!

Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) sieht sich gezwungen, die aktuelle Saison mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden. Die anstehende Endrunde entfällt. Es gibt keinen Meister und keinen sportlichen Absteiger. Das heißt: Der EV Landshut hat den Klassenerhalt geschafft!

Landshut. DEL2 beendet Saison vorzeitig

Der Grund für den Saison-Abbruch sind die Anordnungen mehrerer Bundesländer, Großveranstaltungen wie Spiele der DEL2 mit mehr als 1000 Teilnehmern zu untersagen. Die DEL2 folgt damit den offiziellen Empfehlungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Gesundheitsminister Jens Spahn und reagiert zugleich auf die örtlichen Behörden und deren Entscheidungen.

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2: „Gerade in Folge einer so spannenden und sportlich extrem ausgeglichenen Saison, wie wir sie in der Hauptrunde erleben durften, tut uns dieses vorzeitige Ende der Saison weh und wir bedauern dies für die gesamte DEL2-Familie. Allerdings gehen auch an uns behördliche Vorgaben und aktuelle Entwicklungen nicht vorüber. Natürlich haben wir gehofft, die Saison zu Ende zu spielen. Am Ende hat aber die Gesundheit aller Beteiligten und die Beachtung offizieller Anweisungen und Vorgaben oberste Priorität.“

Die Löwen Frankfurt stehen als Hauptrundensieger fest. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Saison gibt es in diesem Jahr keinen Meister der DEL2 und auch keinen sportlichen Absteiger. Der EV Landshut bleibt folglich in der DEL2.

Am Mittwoch, 11. März findet um 10.30 Uhr eine Facebook-Live-Stellungnahme mit DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch auf der offiziellen DEL2-Facebook-Seite statt.

EVL-Fans, die Karten für die Playdown-Heimspiele gegen die Lausitzer Füchse erworben haben, erhalten ihr Geld zurück. Bei einem Kauf über den EVL-Online-Ticketshop erfolgt die Abwicklung über unseren Partner Ticketmaster. Karten, die in der Geschäftsstelle erworben wurden, können dort wieder zurückgegeben werden.