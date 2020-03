Sicherheit geht vor Aktion „Landshuter Wonneproppen 2020“ abgesagt!

Alle drei Veranstalter der kultigen Fotoaktion wollen lieber auf Nummer sicher gehen: Wegen der Angst vor der Verbreitung des Corona-Virus und der zunehmenden Zahl der Ansteckungsfälle haben sich die Veranstalter der Fotoaktion „Wonneproppen“ dazu entschlossen, die Aktion für dieses Jahr abzusagen.

Landshut. „Es handelt sich um eine reine Vorsorgemaßnahme mit Blick auf die Gesundheit der kleinen Hauptdarsteller unserer Aktion“, erklärt Ramona Dorweg – Regionalverlagsleiterin vom Wochenblatt Landshut – die Entscheidung, die in Absprache mit den weiteren Veranstaltern dem City Center Landshut und Radio Trausnitz getroffen wurde. Zahlreiche süße Fotos der kleinen Lieblinge wurden in den vergangenen drei Wochen bereits eingereicht, um an der beliebten Fotoaktion teilzunehmen. Doch die Besorgnis der Eltern ist durchaus vorhanden. Auch wisse man nicht, wie sich die Lage in den nächsten Wochen hier in Landshut und Umgebung entwickelt, wie die Veranstalter erklärten.

Sowohl das Wochenblatt Landshut als auch das CityCenter Landshut und Radio Trausnitz wollen mit dieser Entscheidung ihrer Fürsorgepflicht und Verantwortung nachkommen, zum Schutz der Kleinsten. Ein Nachholtermin in diesem Jahr ist aus terminlichen Gründen leider nicht möglich.