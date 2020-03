Hotel, Lokal, Bürgersaal und Treffpunkt Tiefenbachs Dorfmitte soll zum Schmuckstück werden

Die Dorfmitte soll schöner werden: In der Tiefenbacher Hauptstraße wird fleißig gebaut. Foto: tg

Es tut sich was in Tiefenbach. Am Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich für „Haus 3“, in dem schon bald ein Hotel mit Restaurant sowie dem Bürgersaal beheimatet sein sollen. „Es geht voran“, freut sich Birgit Gatz. Die Bürgermeisterin ist freilich froh, dass der nächste Bauabschnitt angegangen werden kann; aber auch, dass die beiden ersten Gebäude (von insgesamt fünf) bereits stetig wachsen.