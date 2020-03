Abschied nach 40 Jahren McDonald‘s verlässt die Landshuter Innenstadt

Das „goldene M“ verlässt das Herz von Landshut. McDonald‘s wird seine Filiale in der Landshuter Innenstadt zum Jahresende schließen. Dabei hätte man heuer ein rundes Jubiläum gefeiert. Seit 40 Jahren gehört das Schnellrestaurant zum Stadtbild.

Landshut. Wie Inhaberin Astrid-Eisenschink Rampf am Freitag gegenüber dem Wochenblatt erklärte, laufe der Mietvertrag für die Räumlichkeiten aus. „Wir haben uns entschlossen, ihn nicht zu verlängern.“ Stattdessen beginnt jetzt die Suche nach einem neuen Standort außerhalb des Landshuter Stadtzentrums. „Am liebsten wäre mir der Osten der Stadt“, so Eisenschink-Rampf. Dort würde McDonald‘s dann ein komplett neues Gebäude errichten. Die Räumlichkeiten in der Innenstadt zu sanieren und umzubauen, das wäre zu kostspielig und würde sich nicht rentieren, so die Landshuter McDonald‘s-Chefin.

Dazu kommt: Das Zentrum von Landshut ist für das Schnellrestaurant aus geschäftlicher Sicht nicht mehr wirklich optimal. Es gibt keine Parkplätze, keine Möglichkeiten für einen McDrive und die Räumlichkeiten sind für die Anforderungen in der Systemgastronomie und die neuen Konzepte von McDonald‘s nicht wirklich geeignet. Dazu kommt, dass es in der Innenstadt immer wieder Ärger vor dem Schnellrestaurant gibt, weil es als Treffpunkt für junges Publikum gilt. Den Begriff „Mäcki-Gangster“ für pubertäre Halbstarke kennt in Landshut wohl jeder.

Das Lokal war vor 40 Jahren vom späteren Oberbürgermeister Hans Rampf eröffnet worden, genauer: am 16. September 1980. Gegen viele Widerstände und Vorbehalte im Erzkonservativen Landshut machte er die Marke mit dem goldenen M im Namen schnell erfolgreich. Es kamen weitere Lokale dazu, sechs sind es mittlerweile in der Region. 2005 hatte Rampf, als er zum OB von Landshut gewählt wurde, die Geschäfte in die Hände seiner Tochter übergeben, die die Restaurantkette seither führt.