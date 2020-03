Überflieger in der „BFV eFootball League“ Am Controller ist der TSV Kronwinkl kaum zu schlagen

WWW: Pascal und Marcel Weber bilden mit Benedikt Wurmer das erfolgreiche Kronwinkler eFootball-Team. Foto: privat

Was für ein Saisonstart! Der TSV Kronwinkl hat sich mit drei Auftakterfolgen in kürzester Zeit zu einem der Mit-Favoriten gemausert und möchte bis zum letzten Spieltag ganz oben dran bleiben. In der „BFV eFootball League“! Zusammen mit Benedikt Wurmer und seinem Bruder Marcel hat „Kapitän“ Pascal Weber sein Team beim ersten offiziellen eFootball-Ligabetrieb des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) angemeldet – und sich schon nach drei Partien in der Bayernliga Süd einen Namen gemacht.