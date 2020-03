Schalttagskind im Klinikum Landshut „Johannes wollte einen ganz besonderen Geburtstag haben“

Eine ganz besondere Geburt gab‘s im Klinikum Landshut.

Landshut. „Johannes wollte einen ganz besonderen Geburtstag haben“, erzählen die frischgebackenen Eltern Tanja und Felix Schwab aus Volkenschwand. Der kleine Mann ist am 29. Februar um 18.31 Uhr im Klinikum Landshut zur Welt gekommen, mit stolzen 3065 Gramm und 49 Zentimetern. Entbindungstermin wäre eigentlich der 1. März gewesen, aber Johannes war einfach ein bisschen schneller. Am Samstag kamen die Eltern im Klinikum Landshut an und von da an dauert es noch ein paar wenige Stunden, bis Johannes auf die Welt gekommen war. Tanja und Felix Schwab gehen mit dem Geburtstag ihres ersten Kindes entspannt um: „Feiern werden wir wohl einfach am Tag nach dem 28. Februar.“ Untergebracht ist die kleine Familie in einem Familienzimmer auf der

Neugeborenenstation. „Alle hier sind total nett. Wir fühlen uns gut aufgehoben“, so die jungen Eltern.