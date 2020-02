Comedian mit Magen-Darm-Infekt Mario Barth-Show am Freitag in Landshut ist abgesagt!

Kommt am Freitag, 28. Februar, nicht nach Landshut: Mario Barth. Foto: Sebastian Drüen

Schlechte Nachrichten für alle, die sich auf einen kurzweiligen Freitagabend in der Sparkassen-Arena gefreut haben: Mario Barth ist krank, der Arzt hat ihm wegen eines akuten Magen-Darm-Infekts Auftrittsverbot erteilt. Daher kann die ausverkaufte Show am Freitag, 28. Februar, in Landshut nicht stattfinden.