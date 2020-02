Angeordnete Haushaltsbefragung Die Interviewer klingeln an 300 Landshuter Haustüren

Beim Mikrozensus werden in Bayern rund 60.000 Haushalte befragt. Foto: 123rf.com

Auch in diesem Jahr wird in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus durchgeführt, eine amtliche Haushaltsbefragung bei einem Prozent der Bevölkerung. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik werden dabei im Laufe des Jahres rund 60.000 Haushalte in Bayern, davon circa 300 in der Stadt Landshut, von besonders geschulten und zuverlässigen Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr zusätzlich zum Pendlerverhalten befragt.