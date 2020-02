Aktion für Familienkrebshilfe Rauchen aufhören und dabei auch noch Gutes tun

Heilpraktiker Christian Neumeir engagiert sich mit „Sonnenherz“ für Familien mit Krebserkrankungen. Foto: tg

Die gemeinnützige Familienkrebshilfe Sonnenherz bietet am Mittwoch, 19. Februar, ab 18.30 Uhr im Maristen-Gymnasium in Furth (Landkreis Landshut) ein circa dreistündiges Nichtraucher-Seminar an, damit sich Raucher endgültig von dieser Sucht befreien können. Seminarleiter ist gleichzeitig der Initiator der Familienkrebshilfe, Christian Neumeir.