„Wir haben uns geeinigt!“ Film(e) ab – Autokino kommt doch nach Landshut

Überraschende Wende: Das Wander-Autokino macht nun doch Station in Landshut. Das Wochenblatt verlost Tickets!

Landshut. Veranstalter Nicolas Nagel plant heuer ein Wanderautokino in Bayern, das in Passau, Straubing, Bayreuth und Landshut Station machen soll. Zuletzt sah es aber schlecht aus für die Durchführung in der Dreihelmenstadt. Hintergrund: Verhandlungen zwischen Nagel und den Verantwortlichen des Landshuter Messeparks waren Ende letzten Jahres gescheitert. Die Beteiligten waren bei den Kosten für die Anmietung des Areals nicht auf einen Nenner gekommen (das Wochenblatt berichtete).

Nach dem Wochenblatt-Bericht und der drohenden Absage des Autokinos kam mächtig Bewegung in die Sache. "Wir haben zahlreiche Angebote für geeignete Plätze erhalten", sagt Nagel. Besser noch: Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen des Messeparks (Nagel: "Von der Größe und Infrastruktur ideal") wurden wieder aufgenommen. Mit Erfolg. "Wir haben uns geeinigt", so Nagel am Mittwoch (12. Februar) zum Wochenblatt. An jeweils zwei Tagen im Mai und im Juni wird das Autokino am Messepark in Landshut stattfinden. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Mehr Infos zum Autokino (z.B. die Filmauswahl) gibt's in der nächsten Print-Ausgabe des Wochenblatts. Dann werden wir auch Tickets für das Freiluft-Filmspektakel verlosen!