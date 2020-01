„Es fehlt die Wertschätzung“ Die Lehrer kämpfen jetzt gegen weitere Zusatz-Belastungen

Zusätzliche Unterrichtsstunden: Gerade für die Grundschullehrer würden die Pläne des Kultusministeriums ab dem neuen Schuljahr einiges an Mehrarbeit bedeuten. (Foto: Wavebreak Media LTD/123rf.com)

Es gibt ihn also doch, den Lehrermangel an bayerischen Schulen. Kultusminister Michael Piazolo verdonnert die Grundschullehrer ab dem kommenden Schuljahr zu Mehrarbeit; außerdem dürfen sie – wie ihre Kollegen von Mittel- und Förderschulen – künftig nur noch in Ausnahmefällen vor dem 65. Lebensjahr in Rente gehen. So der Plan des Kultusministeriums, den Piazolo just zum Schulstart nach den Weihnachtsferien öffentlich präsentiert hatte – und damit die Lehrkräfte selbst völlig überraschte. Nun kündigt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnen-Verband (BLLV) massiven Widerstand an.