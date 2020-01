Ein Traumtag - nicht nur für die Ladies Wir verlosen 3 x 2 Tageskarten für die Therme Erding

Einen tollen Tag in der Therme Erding erleben: Wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten

LANDSHUT Schon gehört? Die Therme Erding hat jetzt ein weiteres Highlight für alle Besucherinnen zu bieten. Innerhalb der Saunawelt VitalTherme & Saunen (ab 16 Jahre, textilfrei) befindet sich ein Wellnessbereich exklusiv für Damen. Hier im „Ladies only“ wurde das neue Seerosen-Dampfbad fertiggestellt, so dass den Damen neben dem Kirschblüten-Zimmer und dem Magnolien-Raum gleich drei Saunen zur Verfügung stehen. Damit sich die Damen von Kopf bis Fuß wohlfühlen, werden sie gratis mit vitalisierenden Peelings, wertvollen Naturhonig- oder feuchtigkeitsspendenden Joghurtmasken sowie – ganz neu – mit Haarmasken verwöhnt.

Na, Lust auf einen entspannenden Wellnesstag mit Tochter, Schwester, Mutter oder vielleicht der besten Freundin?

In Zusammenarbeit mit der Therme Erding verlost das Wochenblatt 3 x 2 Tageskarten. Die Gutscheine können an einem Tag nach Wahl eingelöst werden. Natürlich denken wir auch an die Herren der Schöpfung. Die Tagestickets der Verlosung gelten nicht nur für den Saunabereich „Ladies only“, sondern für die ganze Thermenwelt mit den Erlebnisbädern und den wunderbaren Wellnesswelten (ab 16 Jahren).

Wie kann man gewinnen? Einfach folgende Frage beantworten: Seit wie vielen Jahren gibt es die „Formation Girls“ bereits? Kleiner Tipp: Die richtige Antwort ist auf Seite 15 des Landshuter Wochenblatts versteckt. Hier geht’s zum aktuellen Epaper

Die korrekte Zahl schickt ihr einfach per E-Mail an redaktion-la@wochenblatt.de - bis Freitag, 24. Januar, 15 Uhr, kann man teilnehmen. Viel Glück!