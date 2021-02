Tierisch Herdenschutzhund „Frieda“ sucht ein neues Zuhause mit viel Platz

Herdenschutzhund „Frieda“ hat vorübergehend Unterschlupf bei Lena Meier gefunden. Foto: How I get my pet

Im Oktober 2020 kam Hündin „Frieda“ aus einem Tierheim in Radauti in Rumänien nach Deutschland. Der Verein „How I get my pet“ mit Sitz in Bad Abbach hatte den Hund nach Deutschland geholt, um ihn zu vermitteln. Da war schon alles vorbereitet – doch bei der Ankunft stellte sich heraus, dass „Frieda“ ein Herdenschutzhund ist – und das stellt den Verein nun vor größere Probleme.