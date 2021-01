Tierpark Hellabrunn Neues von Elefantenkind Otto – der Bulle entwickelt sich prächtig

Die Hellabrunner Elefanten-Familie ist wohlauf in das neue Jahr gestartet – allen voran natürlich Otto. Der aufgeweckte Bulle entwickelt sich prächtig und wiegt inzwischen stattliche 192 Kilogramm!

München. „Wenn Otto einem auf die Füße treten würde, würde das schon sehr wehtun“, scherzt Tierpfleger Daniel Materna „aber wir arbeiten mit Otto – wie mit allen Elefanten – nur im geschützten Kontakt. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir gar keinen Kontakt zu ihm haben. Inzwischen hat er sich so an uns gewöhnt, dass er in der Früh schon auf uns zu gerannt kommt, wenn er uns sieht und sich gerne den Rüssel kraulen lässt.“

Das erste Wiegen von Otto hat ebenfalls im geschützten Kontakt stattgefunden und verlief Dank Ottos Neugierde sehr unkompliziert. Der kleine Elefant stellte sich souverän auf die große Wiegeplatte. So konnte das Tierpfleger-Team schnell ermitteln: Otto wiegt 192 Kilogramm und hat sein Geburtsgewicht fast verdoppelt. Zum Vergleich: Mama Temi wiegt aktuell 3.965 Kilogramm. Sie hatte nach der Geburt von Otto etwa 150 Kilogramm abgenommen, seitdem hat sie jedoch wieder einige Kilos zugelegt.

Der Tagesablauf im Hellabrunner Elefantenhaus hat mittlerweile schon eine gute Routine: Otto verbringt viel Zeit mit Temi und den beiden Tanten Mangala und Panang gemeinsam auf der Sandanlage. Hier gibt es für ihn immer etwas zu Entdecken – wie zum Beispiel einen großen Traktorreifen. Außerdem stellt er sich regelmäßig auf einen kleinen Felsen – „damit zeigt er: Ich bin schon ganz schön groß!“, erklärt Tierpfleger Daniel Materna. Otto schaut sich auch bei den anderen Elefanten ab, wie diese mit Fuß und Rüssel lange Stöcke in kürzere Stücke brechen, um darauf herum zu kauen. Mit kleineren Stöcken versucht er sich am gleichen Verhalten und lernt so, seinen Rüssel immer geschickter einzusetzen.

Während die erwachsenen Elefanten tagsüber auch stundenweise auf der Außenanlage sind und das winterliche Wetter genießen, wird es noch etwas dauern, bis Otto raus darf. „Aktuell ist es zum einen zu kalt für Otto, zum anderen müssen wir sicher sein, dass Otto auch wieder reinkommt, wenn sich das Tor öffnet – das muss noch etwas geübt werden“, so Materna.

Weitere Neuigkeiten zum Alltag mit Otto im Elefantenhaus gibt es auch in der aktuellen Podcast-Folge von „Mia san Tier – der Zoo-Podcast aus Hellabrunn“ ab Freitag, 22. Januar, zu hören. Weitere Informationen und Links zum Podcast gibt es im Internet unter www.hellabrunn.de.