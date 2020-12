„Bürgerdividende“ Weihnachtliche Spendenübergabe der Kreissparkasse – 57.000 Euro für Hilfsorganisationen

Foto: Kreissparkasse Kelheim

Die Kreissparkasse Kelheim unterstützt in diesem Jahr die Hilfsorganisationen im Geschäftsgebiet mit 57.000 Euro. Die diesjährige offizielle Übergabe fand in einem kleinen Rahmen statt. Gespendet wurde an die Feuerwehren, an das THW, an die DLRG und an das BRK sowie die Wasserwacht im Geschäftsgebiet.