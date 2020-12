Übergabe Die Rotarier spenden für den Wunschzettelbaum

Rotary-Präsident Jochen Kemna, Rainer Müller (Sekretär und Vorstand Sozialfond) und Dieter Scholz (Schatzmeister) bei der Scheckübergabe mit Bürgermeister Christian Schweiger. Foto: Stadt Kelheim/Plapperer

Der Rotary-Club Kelheim/Donau unterstützt und fördert nachhaltig soziale Projekte in der Heimatregion und beteiligt sich an der Spendenaktion zum Wunschzettelbaum in Kelheim mit einem finanziellen Beitrag in Höhe von 1.000 Euro.