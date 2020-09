Tierrettung Münchner Feuerwehr muss ausgebüxten Nymphensittich einfangen

Foto: Brandstetter/Berufsfeuerwehr München

Am Dienstagvormittag, 15. September, hat es sich in der Petra-Kelly-Straße in München ein weißer Nymphensittich auf einem sechs Meter hohen Baum in der Nähe eines Supermarktes gemütlich gemacht.