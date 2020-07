Kurioses aus München Spezialeinsatz – Feuerwehr muss Ring vom Finger schneiden

Foto: Berufsfeuerwehr München

Auf der Feuerwache 7 in Milbertshofen musste am Dienstag, 21. Juli, ein Ring vom Finger einer Dame geschnitten werden. Der Finger war so angeschwollen, dass sie ihren Ring nicht eigenständig entfernen konnte und bereits starke Schmerzen hatte. Nicht das erste Mal, dass ein Bürger direkte Hilfe auf der Feuerwache sucht.