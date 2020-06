Zusammenarbeit Notruf in München löst Rettungseinsatz in Slowenien aus

Eine Frau war auf dem Weg, den Berg Jalovec, der sich im Triglav-Nationalpark Sloweniens befindet, zu erklimmen. Beim Überwinden eines Schneefeldes verlor sie den Halt und rutschte ab, bis sie an einem darunterliegenden Geröllfeld liegen blieb. Dabei erlitt sie eine Platzwunde am Kopf und verletzte sich das Bein. In seiner Not meldete ihr Begleiter das Geschehen seinem Bruder in München.