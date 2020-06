Corona-Zeit „Helden des Alltags“ – Therese Langthaler hat über 400 Masken genäht

Die Corona-Krise stellt uns als Gesellschaft aktuell vor nie dagewesenen Herausforderungen. Jeder einzelne von uns kann durch seinen persönlichen Einsatz enorm Positives bewegen.

Landkreis Kelheim. Jeden Tag leisten viele Menschen bei uns im Landkreis Kelheim Dinge, die nicht selbstverständlich sind und über das Normalmaß weit hinausgehen. Der Landkreis Kelheim startete daher unter dem Motto „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ die Kampagne „Helden des Alltages im Landkreis Kelheim gesucht.“ Alle „Helden des Alltags im Landkreis Kelheim“ werden nach der Corona Krise ins Landratsamt zu einer Feier eingeladen.

Solch ein„Held des Alltags“ im Landkreis Kelheim ist Therese Langthaler aus Leibersdorf. Über 400 Masken hat Therese Langthaler schon genäht und gebügelt. Verteilt wurden sie dann an die Feuerwehren in Mainburg und Pötzmes sowie an Verwandte, Bekannte und Freunde. Der Landkreis Kelheim bedankt sich ausdrücklich für das enorme Engagement von Therese Langthaler und freut sich den Titel „Held des Alltags im Landkreis Kelheim“ verleihen zu dürfen.

Kennen auch Sie Helden des Alltags? Bitte melden Sie uns Ihre persönliche Alltagsheldin bzw. Alltagshelden per Mail an pressestelle@landkreis-kelheim.de oder unter der Telefonnummer 09441/ 207-1020 bzw. 1021 bzw. 1015.