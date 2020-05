Tolle Idee Die Münchner Feuerwehr begeistert mit ihrem Corona-Song „Hey Minga – bleib happy“

Die letzten Wochen haben unser aller Leben auf den Kopf gestellt und waren bestimmt von Unsicherheit, manchmal Angst und viel Leid in Europa und dem Rest der Welt. An manchen Tagen fiel es uns schwer, überhaupt mal ein Lächeln auf die Lippen zu bekommen.

München. Seit Dienstagmittag, 5. Mai, ist klar, dass Bayern bald einige Beschränkungen lockern wird, dass man Oma und Opa wieder besuchen darf und einiges mehr. Das geht nur, weil auch bei uns in München so viele Menschen ihr Leben drastisch eingeschränkt und auf vieles verzichtet haben. Daher möchten wir ein kleines Geschenk an die Menschen in München und auch Bayern zurückgeben.

Die Münchner Feuerwehr hat sich nun etwas Besonderes überlegt: „Wir haben für Euch ein kleines Musikvideo produziert, um auch dafür einmal Danke zu sagen. Danke, dass wir alle so gut es eben ging an einem Strang gezogen haben. Danke, dass wir daheim geblieben sind. Verbunden mit dem Wunsch, dass wir – egal, was da noch auf uns zukommen mag – immer auch versuchen, ein bisschen fröhlich zu bleiben. Minga, bleib happy! Was wir bisher auch nicht wussten: Dass es bei der Münchner Berufsfeuerwehr eine ganze Menge talentierter Alphornbläser gibt!“

Und hier geht‘s zum Video: „Hey Minga – bleib happy“