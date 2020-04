Schokoladige Spende 550 süße Ostergrüße für die Belegschaft der Ilmtalklinik Mainburg

Foto: LRA Kelheim

Für die gute Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit hat die Firma Kenf & Bely Sicherheitskonzepte GmbH am Donnerstag den Beschäftigten an der Ilmtal-Klinik GmbH in Mainburg zum Dank Schokohasen zu Ostern geschenkt.